A infância de qualquer um foi marcada por brincadeiras, amigos, programas de TV e até travessuras.

E quando falamos em programação infantil na televisão, as crianças da década de 80, 90 e 2000 aproveitaram muito os desenhos transmitidos nas emissoras.

E é pensando nisso, em especial, que hoje trouxemos aqui alguns programas para você relembrar!

6 programas de TV que todo mundo que foi criança na década passada sente saudade:

1. Xou da Xuxa

Chegando na Rede Globo no dia 30 de junho de 1986, o Xou da Xuxa veio para substituir o programa Balão Mágico.

No ar até dezembro de 1992, o desenho infantil de variedades, apresentado por Xuxa Meneghel, teve mais de 2000 edições concluídas.

2. Castelo Rá-Tim-Bum

O Castelo Rá-Tim-Bum era um desenho educativo, transmitido na TV Cultura, a partir do ano de 1994.

Nele, a criançada acompanhava as aventuras de Dr. Victor, bruxa Morgana, Nino e seus amigos no mágico Castelo Rá-Tim-Bum.

Quem tem saudades?

3. Glub Glub

Também na TV Cultura, Glub Glub durou no ar em torno de oito anos, a partir de setembro de 1991.

No desenho, as crianças embarcaram em uma aventura aquática ao lado de dois peixes e seus amigos no fundo do mar.

4. ORADUKAPETA

Apresentado pelo singular Sérgio Mallandro, Oradukapeta foi um programa infantil matinal transmitido no SBT, entre os anos de 1987 e 1990.

Nele, Sérgio fazia brincadeiras com as crianças da plateia, quadros humorísticos e desenhos animados.

A título de curiosidade, esse peculiar nome foi ideia de Silvio Santos.

5. X-Tudo

Aqui temos o programa infantil mais “novo” da lista. Estreado em 2007 na TV Cultura, O programa reunia brincadeiras e muitas dicas para as crianças.

Por exemplo, culinária com receitas fáceis, truques de mágica, histórias, matérias sobre esportes e curiosidades, sempre com muita diversão.

6. TV Colosso

Encerrando nossa lista, temos a TV Colosso da TV Globo, entre 1993 até 1997.

O programa infantojuvenil era estrelado por bonecos, que alternavam quadros com exibição de desenhos animados.

O cast de bonecos era composto por 28 fantoches, sendo 25 cachorros e três pulgas.

