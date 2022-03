Se você chegou aqui é porque, certamente, você foi uma criança muito feliz nos anos 90. E se você não foi dessa época, vai ficar muito tentado a voltar no tempo. Veja a seguir alguns desenhos que todo mundo assistia nos anos 90. Aliás, alguns desses desenhos existem até hoje!

6 desenhos que todo mundo assistia nos anos 90 e morre de saudade:

1. Família Dinossauro

Lançado em 1991, quem é que não se lembra dessa família aqui? Esse clássico, traz um dinossauro operário, que precisa lidar com o chefe para sustentar sua família.

2. O Fantástico Mundo de Bobby

Com uma pegada de comédia e fantasia, esse desenho de 1990, traz um garotinho com a imaginação pra lá de fertil.

3. Os Anjinhos

Quem lembra? Lançado em 1991, Os Anjinhos conta com um grupo de bebês muito travessos e com ideias mirabolantes sobre a vida. Inclusive, eles vivem em conflito com a prima mais velha.

4. Doug

Também de 1991, em Doug temos um menino de 11 anos, que quando está fora da escola e do mundo real, navega em seu diário, em que ele se fantasia como um super-herói.

5. Johnny Bravo

Esse é um desenho de 1995. Nele temos um garanhão, de cabelo de topete, musculoso e muito egocêntrico. Em todo desenho ele luta para conseguir uma namorada.

6. As Meninas Superpoderosas

Por último, encerramos com esse clássico de 1998. As Meninas Superpoderosas ganharam o mundo inteiro com muito açúcar, tempero e tudo que há de bom. Aqui temos três irmãs super-heroínas, que protegem o mundo.

