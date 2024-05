6 profissões escondidas que possuem salários altos, mas ninguém lembra delas

Confira algumas carreiras ocultas que pagam muito bem e podem surpreender você

Pedro Ribeiro - 15 de maio de 2024

Profissionais relacionados à geografia podem conquistar altos salários. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Muitas vezes, quando se pensa em altos salários, principalmente no Brasil, imaginamos profissões como médicos e advogados. Entretanto, existem profissionais que são muito bem remunerados e que talvez você nem imagine.

No final de 2023, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou um levantamento para analisar o ranking salarial de profissionais que atuam no país.

Pois bem, a pesquisa levou em consideração o setor privado e profissões que exigem ensino superior.

Além disso, o estudo considerou trabalhos que obtiveram salários superiores ao rendimento médio no Brasil, que hoje tem a média de R$ 2.836,00.

6 profissões escondidas que possuem salários altos, mas ninguém lembra delas

1. Matemáticos, atuários e estatísticos

Talvez você não saiba, mas matemáticos, atuários e estatísticos possuem a segunda maior média salarial do Brasil, em torno de 16. mil e 500 reais. Esses profissionais ficam apenas atrás de médicos especialistas.

Basicamente, a Atuária tem a função de ‘avaliar e administrar riscos’ relacionados a seguros, por exemplo.

Já a Estatística lida com a ‘coleta, análise e interpretação de dados’. As duas profissões oferecem oportunidades bastante lucrativas e que possuem alto potencial de crescimento.

Por sua vez, bacharéis em Matemática contam com a vantagem de serem generalistas dentre as áreas técnicas, isso porque têm o foco no raciocínio lógico. Por isso encontram facilmente empregos relacionados a Engenharia, Computação e Pesquisa Operacional.

2. Geólogos e geofísicos

Estes profissionais também estão em alta atualmente. Isso porque são duas profissões relacionadas à exploração de minerais e estudos voltados à formação desses recursos.

Dessa maneira, os Geofísicos e Geólogos podem atuar no auxílio na extração de petróleo e entre outros recursos minerais.

Segundo a pesquisa, essas duas profissões contam com um salário médio de 10 mil reais.

3. Economistas

Regulamentada no Brasil em 1951, a profissão de economista segue em alta. Com uma média salarial que pode ultrapassar 9 mil reais, esses profissionais estudam fatos históricos, dados e estatísticas, tudo isso com o propósito de perceber tendências na atividade econômica, níveis de confiança e padrões de consumo.

4. Administrador de banco de dados

Com salários que ultrapassam os 7 mil reais, esta profissão pode passar despercebida, mas é muito importante para o sistema corporativo. Administrar os bancos de dados envolve guardar as informações importantes de uma empresa, como dados de colaboradores, clientes e sistema financeiro, entre outras atividades.

5. Analistas de sistemas

Outros profissionais bastante visados por empresas brasileiras são os Analistas de sistema. Muito associada à Tecnologia da Informação, esta é uma das profissões que é muito bem remunerada.

Vale ressaltar que ao longo dos anos, esses profissionais precisaram se reinventar para acompanhar as mudanças do mercado. E em sua essência, são responsáveis por propor sistemas que atendam às demandas da empresa.

6. Engenheiros químicos

E para fechar nossa lista, uma engenharia que às vezes é esquecida. Os profissionais da engenharia química são uns dos mais valorizados no país! Isso porque lidam com muitas transformações, sejam físicas, químicas ou até mesmo biológicas.

Os processos envolvem toneladas ou milhares de litros. A principal função de um engenheiro químico é possibilitar a produção industrial de produtos e a aplicação de alternativas químicas na área. Os salários podem ultrapassar valores de 8 mil reais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!