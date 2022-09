Mulher que passou dois meses em coma conta experiência que está chamando atenção

Uma idosa, de 81 anos, tem chamado bastante atenção após relatar detalhadamente como foi a experiência de viver dois meses em coma, em um hospital.

Irayne Vamplew vive na Inglaterra e, segundo ela, essa foi a “melhor experiência da vida”. Isso porque durante todo o tempo desacordada, a paciente só sentiu paz.

“Era apenas escuro, silêncio, não ouvi nada, não vi nada, mas a paz com a qual vivi desde então é absolutamente incrível. Não havia nada que me assustasse, era apenas tranquilo”, explicou ao jornal The Mirror.

A idosa relembrou como tudo aconteceu: ela estava prestes a se mudar da antiga casa, quando passou mal e foi diagnosticada com um acidente vascular cerebral (AVC), além de um câncer.

Ela, que é mãe de dois filhos, não se cansa de agradecer pelo ocorrido. De acordo com Irayne, se não fosse o AVC, provavelmente a nova patologia não teria sido descoberta tão cedo.

“Assim que acordei do coma fiz tratamento contra o câncer. Eu estava lendo sobre isso, eles queriam que eu fizesse uma cirurgia, mas eu não queria. Encontrei um novo tratamento onde eles implantam uma agulha onde está o tumor”, disse.

“Eu estava perto da morte. Eles não tinham certeza se eu sairia disso”, desabafou ainda muito grata pela nova chance de viver novamente.