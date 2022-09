Policiais de Rio Verde prenderam um homem suspeito de se passar por policial civil e roubar uma pessoa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS). Ele teria fugido para Goiás após utilizar a falsa identidade para seduzir e assaltar a vítima no estado vizinho.

O suposto autor dos crimes trafegava em Rio Verde, no Sudoeste goiano, quando foi parado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele utilizava uniforme da Polícia Civil (PC) no momento da abordagem. Ao verificar os dados do carro do sujeito, os agentes encontraram um registro de roubo de origem de MS.

A PC de Goiás informou, por meio de informações obtidas com a corporação do estado de origem do suspeito, que ele teria iniciado o contato com a vítima pela internet. Nas conversas, ele se apresentava com integrante da Polícia.

Após seduzir o alvo, ele marcou um encontro com ele em um motel de Campo Grande. No local, a vítima foi dopada e teve o veículo, celular e outros pertences subtraídos.

O suspeito foi preso e deve responder por crime de roubo, que foi agravado pelo transporte do carro para outro estado. Segundo a PC, ele também pode ser penalizado por utilizar uniforme e identidade de função pública que não exerce.