Prorrogada inscrições para concurso público em Goianésia com salários de até R$ 17 mil

A Prefeitura de Goianésia resolveu dar mais uma chance para os interessados em tentar uma vaga no concurso da administração. Pela segunda vez, o prazo de inscrição no certame foi prorrogado e agora termina no dia 17 de setembro.

São 352 vagas para contratação imediata e mais 1.065 para cadastro reserva. Destas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência.

Os salários vão de R$ 1.212, em cargo de nível médio, até R$ 17 mil, para posição que exige formação superior. Entre os cargos ofertados estão médico, psicólogo, assistente social, nutricionista, agente de trânsito, fiscal de tributos e agente comunitário.