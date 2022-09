Vídeo com homem fazendo piada de casal que estava se beijando na rua viraliza com final surpreendente

Viralizou no TikTok o vídeo de um motorista bem humorado fazendo piada de um casal de adolescentes e depois descobrindo que, na verdade, era a filha dele que estava nos braços do garotinho.

A enorme coincidência aconteceu no México, enquanto o pai estava parado com uma espécie de van, ao lado de alguns amigos.

Eles riam e o motorista chegou a gritar: “Ei, companheiro, já pode soltá-la que ela sabe caminhar”.

O grande problema surgiu quando os jovens, que estavam se beijando, afastaram e olharam para o adulto. Neste momento, o pai percebeu que era a própria filha dele e mudou totalmente o semblante.

O homem desceu do veículo, tirou o cinto que prendia a calça e correu atrás da menina para a ‘resgatá-la’. O garoto fugiu do sogro irado.

Enquanto pai e filha voltavam para a van, os amigos do motorista caíram em gargalhadas pelo ‘castigo’ que o parceiro teria recebido.

Nas cenas é possível ver nitidamente o constrangimento da adolescente, que provavelmente teve um grande problema com o namorado e outro ainda maior com a família.

Atualmente, o post já conta com quase 200 mil visualizações, além de uma infinidade de internautas se divertindo com o caso ímpar e se compadecendo com a vergonha da moça.

