Enel vai apurar o que levou Anápolis para o escuro nesta segunda-feira (12)

Os moradores de Anápolis iniciaram a noite desta segunda-feira (12) no escuro. A falta de energia atingiu diversos bairros espalhados pela cidade.

Procurada pelo Portal 6, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em Goiás, limitou-se a dizer que o fornecimento havia sido reestabelecido às 19h.

Questionada sobre os motivos que teriam levado a queda de energia na cidade, a Enel informou que está em processo de apuração.

No Instagram do Portal 6, internautas reportaram a interrupção do fornecimento em bairros como Jundiaí, Vila Góis, Vila União, Residencial Copacabana, dentre outros.