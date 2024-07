Arraiana já custou mais de R$ 3 milhões à Prefeitura de Anápolis

Maior parte do valor foi gasto com cachê dos artistas

Pedro Hara - 21 de julho de 2024

Arraiana 2023. (Foto: Bruno Velasco)

Realizado entre os dias 27 e 31 de julho, o Arraiana já custou pouco mais de R$ 3 milhões à Prefeitura de Anápolis. As informações foram obtidas através das publicações realizadas no Diário Oficial do Município (DOM).

Do total, R$ 2,3 milhões foram gastos com o cachê dos artistas. Gusttavo Lima (R$ 1,1 milhão), Hugo e Guilherme (R$ 500 mil), Ícaro e Gilmar (R$ 300 mil), Padre Fábio de Melo (R$ 270 mil), Jefferson e Suellen (R$ 120 mil) e Fhop Music (R$ 90 mil), serão as atrações desse ano.

A outra parte (R$ 914 mil) foi empenhada com a contratação de três empresas para realizar a organização técnica e operacional do evento, além do fornecimento de mãos de obra, artigos voltados para a celebração e apoio logístico.