Duas crianças, com idades e nomes não revelados, e um adulto morreram em um grave acidente na noite deste domingo (11) na GO-216, na zona rural entre os municípios de Itaberaí e Heitoraí. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas, algumas gravemente.

O Portal 6 apurou que o motorista de um veículo Chevrolet Spin, que estava com uma carreta acoplada, perdeu o controle da direção do carro, saiu da pista, e caiu em uma ribanceira – de cerca de 60 metros de altura, capotando diversas vezes. As três pessoas que estavam no reboque morreram.

As demais tiveram diversos tipos de ferimentos, entre graves e leves. Por isso, além do local onde o carro estava ser de difícil acesso, foi necessário realizar uma força-tarefa para assistir as vítimas. O temor era que o carro descesse ainda mais pela ribanceira, já que haviam pessoas ainda dentro do veículo.

Assim, foram acionadas equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, Conselho Tutelare, posteriormente, Polícia Técnico Científica.

Os sobreviventes foram encaminhados para os hospitais municipais de Itaberaí e Heitoraí.