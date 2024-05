PC cumpre 12 mandados de busca e apreensão em investigação sobre morte de pedagoga

Ordens judiciais estão sendo deflagradas em Goiás e em outros dois estados

Gabriella Pinheiro - 02 de maio de 2024

Fábia Cristina Santos e marido Douglas José de Jesus. (Foto: Reprodução)

Após mais de 50 dias desde a última informação sobre o paradeiro de Douglas José de Jesus, de 46 anos, principal suspeito de ter matado a pedagoga e esposa, Fábia Cristina Santos, de 43 anos, a Polícia Civil (PC) cumpre, na manhã desta quinta-feira (02), 12 mandados judiciais em diferentes cidades do Brasil.

No total, estão sendo deflagrados ordens de busca e apreensão nos municípios goianos de Quirinópolis , Paranaiguara, além de Presidente Prudente (SP) e em Cuiabá (MT).

Segundo a corporação, os mandados estão relacionados à investigação de feminicídio da pedagoga, que estava desaparecida desde o dia 09 de março, após viajar com o marido para uma missa de 7ª dia do pai dela, em Quirinópolis.

O corpo da vítima foi encontrado no dia 22 de abril perto do carro do casal, um Ford Fiesta, em uma mata às margens da GO-469, em Abadia de Goiás.

Devido ao estado avançado de decomposição, o reconhecimento só foi possível após a realização de um exame de arcada dentária, que constatou a identificação.

Na última aparição do casal, a dupla foi vista abastecendo o veículo em um posto de combustível no Bairro Cidade Jardim, em Goiânia, quando estava em viagem para a missa.

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que os dois chegam ao local às 13h49 e vão embora às 13h54.

Momentos depois, o carro do casal foi multado por excesso de velocidade na GO-469, às 14h18. Logo em seguida, às 14h27, Fábia enviou uma mensagem para o filho pedindo ajuda.

No entanto, depois disso, não houve nenhuma comunicação do casal para com os familiares.