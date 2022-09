Modelo expõe o presente que nenhuma mulher deve dar ao companheiro e explica o porquê

Uma jovem modelo desabafou recentemente nas redes sociais sobre o presente que ela havia comprado para o parceiro com as melhores intenções, porém se arrependeu amargamente.

Char Gray, de 23 anos, é casada com Callum, de 28, há algum tempo e, depois de alguns meses morando juntos, a moça percebeu que não conseguia mais satisfazer o marido, por ele ter uma libido muito alta.

A ideia dela foi comprar uma boneca idêntica a ela, para que formasse um trisal e, quando ela não estivesse afim o rapaz teria como se divertir com a Dee – nome que foi dado ao brinquedo.

A princípio, tudo ia muito bem até que Char começou a se sentir rejeitada na relação. Isso porque Callum estava priorizando mais as relações com a boneca, do que com a própria companheira.

Neste momento, a boneca já utilizava as mesmas lingeries que a modelo, as mesmas roupas e a situação deixou ela bem chateada e arrependida de ter adquirido a Dee.

Nos comentários dos relatos, milhares de usuários a questionam se não há riscos dele pedir o divórcio ou até mesmo expulsar ela de casa e que a situação pode ser perigosa.

“Imagina se ele pedir para você sair de casa”, postou uma internauta, enquanto outro foi mais preconceituoso e disse: “ele deve preferir a boneca porque ela nunca se mexe e nunca fala.”

Relembre o caso

O casal, que também compartilha conteúdos adultos no OnlyFans, chegou a se pronunciar após a compra de Char, alegando que tudo estava perfeito na relação.

No entanto, internautas já alertavam sobre os riscos de Callum acabar dando mais prioridade para a boneca. Mas isso não os chateava.

“Nós somos muito ligados a ela. Ela ajudou a fortalecer nosso relacionamento – e incendiou nossa vida sexual”, contou Char.

“Nós dois adoramos experimentar e ela também participa regularmente de nossas sessões fumegantes”, afirmou a jovem.