Motoristas de aplicativo poderão ganhar espaço próprio para descanso em Goiânia

Os motoristas e entregadores de aplicativos de Goiânia poderão ter pontos de apoio em locais estratégicos da cidade. Um projeto aprovado pela Câmara Municipal autoriza a Prefeitura, os próprios aplicativos e os restaurantes parceiros a criarem os espaços.

Segundo o texto, os pontos deverão contar com sanitários femininos e masculinos, vestiários, espaço para refeição e pontos de recarga de celular gratuitos. Além disso, devem ofertar sala para descanso dos trabalhadores e estacionamento para bicicletas, motocicletas e veículos.

Para Miguel Veloso, representante dos profissionais dos aplicativos de entrega, a medida é bem-vinda. “Diversas reuniões já foram feitas, tanto no âmbito municipal quanto no estadual, e também com as plataformas, para que os locais fossem construídos. Vai dar dignidade, fazer com que se sintam mais humanos”, reflete.

Apesar dos benefícios, os motoristas temem que seja exigida algum tipo de contrapartida. “Queremos entender se junto com o benefício não virá cobranças. Eu acredito que tem que ocorrer de forma gratuita e espontânea para que todos os parceiros possam utilizar”, opina.

Além de apoio na rotina, Miguel Veloso também cobra ações de fomento para a área. “É uma categoria de profissionais que chegou pra ficar. A população e os gestores precisam entender que estamos contribuindo com a economia da cidade e precisamos do mínimo para trabalhar”, reforça.

De autoria do vereador Lucas Kitão (PSD), o projeto prevê que as obras e a manutenção dos espaços ocorrerão por meio de parcerias entre as empresas de aplicativo, o Executivo e os estabelecimento comerciais. Agora, o matéria segue para sanção ou veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).