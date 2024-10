Trabalhador morre eletrocutado e tem rosto ‘comido’ por porcos em fazenda de Goiás

Vítima foi encontrada caída no chão e com a mão presa em tela com energia elétrica

Thiago Alonso - 21 de outubro de 2024

Antônio Jerônimo da Silva tinha 53 anos. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 53 anos, morreu após ser eletrocutado ao encostar em uma tela de alta tensão, na manhã desta segunda-feira (21).

Um colega de trabalho de Antônio Jerônimo da Silva o encontrou caído em um chiqueiro, enquanto trabalhava em uma fazenda na zona rural de Inhumas, município a 47,4 km.

A vítima estava com a mão presa na tela, além de ter parte do rosto desfigurado, após ser comido por porcos que estavam no local.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado, se dirigindo até o endereço, onde constatou que o homem já estava morto, solicitando apoio da Polícia Militar (PM).

No local, militares realizaram investigações preliminares, as quais indicaram que a tela eletrificada seria a provável causa da morte, uma vez que a vítima estava com a mão presa nela.

Agora, o caso será encaminhado para a Polícia Civil (PC), que dará continuidade no inquérito.