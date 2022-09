IEL Goiás insere 48% a mais de estudantes em estágio que em 2021

Neste mês de agosto, a área de Estágio do IEL Goiás só tem motivos para comemoração. Nesta quinta-feira, dia 18, será celebrado o Dia do Estagiário. E os números só veem aumentando no último ano. Se comparado ao mesmo período de 2021 – primeiros oito meses – houve um acréscimo de 48% no número de estudantes inseridos no campo de estágio em 2022.

De janeiro a agosto de 2021, o IEL Goiás havia inserido 9.601 estudantes em campo de estágio, com 14.209 de janeiro a dezembro. Neste ano, até a última segunda-feira (15/8), o Instituto já havia inserido 14.202 estudantes em estágio. Vale ressaltar que o índice do IEL Goiás de efetivação de estagiários das empresas é de 70%.

“A procura de estudantes por estágio e de empresas por estagiários vem aumentando bastante neste período ‘pós-pandemia’. Esperamos chegar ao fim do ano com cerca de 22 mil estudantes inseridos em campo de estágio”, estimou a gerente de Desenvolvimento Profissional do IEL Goiás, Tarciana Nascimento.

As férias escolares acabaram e o momento é propício para se conseguir uma vaga de estágio. Neste Mês do Estagiário, IEL Goiás oferece oportunidades para vagas de estágio na capital e no interior para quem quer iniciar o semestre trabalhando e ganhando dinheiro. São 1.229 vagas em Goiás, das quais 1.029 em Goiânia e Região Metropolitana, além de 200 no interior.

São ofertas para estudantes com, no mínimo 16 anos, matriculados nos ensinos Médio, Técnico, Superior ou Pós-graduação. Para concorrer às vagas, basta fazer o cadastro no ielgo.com.br/estagio. As bolsas podem chegar a R$ 1,8 mil.