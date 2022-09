Itaú defende fim das portas giratórias em bancos de Anápolis, mas sindicato é contra

Um embate entre o Itaú Unibanco e o Sindicato dos Bancários de Anápolis pelas portas giratórias chegou à Câmara de Vereadores.

A empresa levou ao Legislativo o pedido para dar fim à exigências em agências em que não há circulação de dinheiro. Ou seja, as exclusivamente voltadas para aplicações financeiras, contratação de empréstimo e seguros.

Um interlocutor procurou o vereador Jakson Charles (PSB) para propor a mudança. Até o momento, duas reuniões conduzidas pelo parlamentar, com ambas as partes envolvidas já foram realizadas, mas ainda sem uma definição.

O empasse se deve ao fato dos bancários apontarem insegurança com a medida, assim como a eliminação de vagas de emprego.

Segundo o presidente do sindicato, Odilar Maciel Barreto Filho, “o sindicato é contra porque acredita que o pensamento do banco visa apenas lucros”.

“Tal atitude gerará o desemprego de seguranças, funcionários de limpeza e bancários. A falta dos seguranças colocará nossa categoria em risco, pois, também sem as “portas” poderá acontecer roubos de celulares, carteiras, e outros”, completou.

Odilar lembra que já existe a Lei Estadual nº 21.112, que institui o uso das portas giratórias nos bancos e defende que exista em Anápolis um código nos mesmos moldes.

Ao Portal 6, Jakson Charles afirmou que em 10 dias deve haver uma nova reunião com as partes para definir o andamento ou não da proposta, porém, adiantou que seguirá o que for definido pelo sindicato.

O Itaú Unibanco, em nota, disse que a proposta “é uma demanda pontual, contemplando apenas agências estritamente voltadas a negócios, sem a circulação de dinheiro.”

A empresa afirmou ainda que “as agências seguirão contando com outras camadas de segurança e esclarece, ainda, que as agências bancárias que contam com a circulação de dinheiro permanecerão no formato convencional, ou seja, com portas giratórias, entre outros itens de segurança.”