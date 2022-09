Justiça condena ex-foragida que cometeu crime brutal e chocou Goiânia

Luzia Helena Vilanova, de 52 anos, foi condenada pela Justiça a 12 anos de prisão. A sentença foi proferida nesta terça-feira (13) e ocorreu após um júri popular a considerar culpada.

Em 1997, Luzia cometeu um crime brutal que chocou Goiânia. A mulher matou Degmar Gomes Barbosa, então esposa do ex-marido com várias facadas, no Jardim Curitiba I, região Noroeste da capital.

Quatro dias antes do delito elas já haviam se desentendido. O motivo foi o atraso do pagamento de pensão alimentícia por parte do homem.

No dia do crime, Luzia estava acompanhada de um dos filhos, de 07 anos. Duas filhas da vítima, de 02 e 08 anos, presenciaram o assassinato.

A criança mais velha chegou a correr para pedir socorro, mas não conseguiu salvar a mãe, que morreu de hemorragia interna.

Após o crime, Luzia fugiu para Campo Grande (MS), onde ficou 24 anos foragida. Ela foi encontrada pela Justiça em junho de 2021.