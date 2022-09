É muito comum vermos casais, seja de namorado ou namorada usarem apelidos fofos para chamar um ao outro.

Essa é uma tática milenar para poder nomear aquele que se ama com um nome único e exclusivo para ele, se diferenciando dos demais.

É claro que para quem está de fora, se deparar com dois pombinhos falando “meu amor, pega um copo de água para mim” ou “meu bem, vamos ter que parar na farmácia” pode ser um pouco estranho.

Aliás, fica até um pouco mais bizarro quando esses apelidos são acompanhados de um tom de voz de bêbê.

Mas a realidade é que a dois, usar esses apelidinhos fofos é uma das melhores coisas do relacionamento e até é uma demonstração de carinho.

Até porque se do nada seu namoado que antes só te chamava de “mor”, do nada aparece com o seu nome de verdade, pode esperar que alguma coisa não anda indo bem.

Onde queremos chegar é que, caso você esteja sem criatividade para chamar seu amor, hoje viemos com uma boa (e romântica) lista de nomes para usar.

Acredite, seu companheiro (a) vai adorar, por isso, veja o checklist!

Estes são os apelidos que as pessoas mais gostam de receber do namorado ou namorada:

Amor

Meu bem

Lindo (a)

Vida

Mor

Coração

Mozão

Xodó

Dengo

Cheiro

Flor

Chamego

Paixão

Mô

Neném

Gostou desse conteúdo? Leia esses também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!