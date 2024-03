6 negócios que não custam muito para montar e costumam dar certo em cidade pequena

Empreender não é fácil, mas com essas ideias, vamos te mostrar que o empreendedorismo pode florescer em qualquer lugar do Brasil

Magno Oliver - 21 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal PUC TV Goiás)

Você já pensou em empreender em uma cidade pequena, tentar uma vida nova e profissão diferente, mas não sabe por onde começar?

Entedemos que o comércio, em seja qual for o tamanho da cidade, movimenta bastante a economia e garante o sustento de muitos lares.

No entanto, pensando especialmente nas cidades do interior preparamos uma listinha com oportunidades interessantes. Prepare-se para uma jornada de descobertas empresariais!

1. Cafeteria aconchegante / Espaço de coworking

Em cidades pequenas, um café charmoso pode se tornar ponto de encontro entre os jovens, oferecendo ambiente acolhedor e produtos de qualidade.

Assim, oferecer um ambiente de trabalho compartilhado pode ser uma solução econômica para empreendedores e profissionais autônomos. Duas ideias em um único empreendimento e bom café.

2. Loja de produtos artesanais

A valorização do artesanato local é uma tendência crescente, proporcionando oportunidades para quem deseja empreender nesse ramo. É hora de colocar a sua arte para vender. Explore o ramo dos trabalhos manuais e autorais.

3. Delivery de comida caseira

Oferecer refeições preparadas com carinho e qualidade, entregues na porta dos clientes, pode ser um sucesso em cidades pequenas. Espetinhos com porções, pizzas, sanduíches, doces, vendem que é uma beleza e a clientela adora um bom serviço de entrega.

4. Agência de turismo local

Está pensando em se mudar para uma cidade turística e não tem ideia de como ganhar dinheiro por lá? Assim, explorar as belezas e a cultura da região podem atrair turistas e residentes locais interessados em explorar sua região. Uma agência de turismo local pode render bons lucros.

5. PetShop e serviços veterinários

O cuidado com animais de estimação é uma preocupação constante para muitos moradores de cidades pequenas. Aí então que temos a oportunidade para você criar seu trabalho em cima do ramo pet.

6. Loja de produtos naturais

Por fim, a busca por uma vida saudável e sustentável impulsiona a demanda por produtos naturais, tornando essa uma opção promissora de negócio.

