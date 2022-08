Entre quatro paredes vale de tudo para um casal, realização de alguns desejos, fetiches e até mesmo algumas brincadeirinhas para apimentar a hora H.

Esses momentos a sós servem para aproximar mais os pombinhos, manter a relação lá no alto e garantir a intimidade entre os dois.

O problema é que tudo esfria quando os homens cometem algumas gafes na hora de falar algumas coisas para a mulher.

Nessas horas, eles podem até ter as melhores das intenções ou fazem sem querer, mas a real é que acabam destruindo o clima. Veja o que evitar!

6 frases que nenhuma mulher gosta de ouvir na hora H e os homens não sabem:

1. Nossa, como você está suculenta!

Começamos essa lista com uma frase extremamente machista, que acaba objetificando a mulher!

Esse é só mais um exemplo de adjetivos que caracterizam ela como algo saboroso, feito para comer. Isso é muito desrespeitoso e algumas delas podem não gostar.

2. Foi mal, tava nervoso

Na hora H a última coisa que elas querem ouvir é alguma desculpa para suas falhas, principalmente na hora do ápice do prazer.

Por isso, se você possui algum problema, como ejaculação precoce, deixe isso bem claro para sua amada, ela vai te entender.

3. O meu é maior que o do seu ex?

Jamais faça esse tipo de pergunta para sua mulher!

Acredite se quiser, tamanho não é algo tão importante assim para elas e fazer esse tipo de indagação só demonstra insegurança da sua parte. Isso acaba com o clima.

4. Você me ama?

Entenda de uma vez por todas: a hora H não é o momento para questionar sentimentos ou a que pé está o relacionamento. Aproveite o momento para curtir a parceira e também sentir prazer!

Esse tipo de pergunta só faz acabar com o fogo, deixe para outra hora.

5. Vai, xuxu!

Muitas mulheres relatam que uma das piores coisas é quando eles usam apelidos fofos entre quatro paredes. Por exemplo, amorzinho, bebê, xuxu e assim por diante.

Querendo ou não, o rale-rola na cama é um momento mais adulto, não é hora de fazer assimilações com coisas infantis.

6. É desse jeito que eu gosto, (nome da ex), continua!

Por último, essa é a pior frase para ser usada na cama!

Nenhuma mulher quer ser chamada pelo nome da ex do companheiro na hora do prazer, porque parece que ela que está na sua mente naquela hora.

