Grave acidente mata jovem motociclista de 20 anos em Goiânia

Um jovem, de 20 anos, foi vítima de um acidente fatal, na noite desta terça-feira (13), em Goiânia. O rapaz estava em uma motocicleta, quando foi atingido por um carro que trafegava na direção oposta.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada por volta das 22h para atender a ocorrência, na Avenida T-2, na Vila Americano do Brasil, em direção ao Setor Bueno.

O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Campinas. O condutor da moto ficou com ferimentos graves.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu antes que chegasse ao hospital.

A outra parte envolvida teve apenas a frente do veículo danificado com o impacto da colisão. A Dict irá investigar o caso.