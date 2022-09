Servidores do Detran são afastados suspeitos de cancelar mais de 12 mil multas em Goiás

Três servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) foram afastados dos cargos, na manhã desta quarta-feira (14), suspeitos de cancelarem multas e fazerem transferências indevidas de pontuação.

Conforme a Polícia Civil, o esquema aconteceu ao longo do ano de 2019, quando foi constatado a retirada de mais de 12 mil multas. Com as apurações, foram verificadas transferências de pontuação, inclusive, com indicação de condutor já falecido.

Outro ponto observado é de que um intermediário, que tinha contato com servidores do Detran, direcionava clientes para médicos específicos com o objetivo de facilitar a aprovação dos exames clínicos exigidos para renovação da Carteira Nacional de Trânsito (CNH).

Essa mesma pessoa, por meio de pagamento, conseguia também ‘furar a fila’ e adianta agendamento do clientes.

Assim, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, afastamento de três servidores, a suspensão das atividades de um Centro de Formação de Condutores e determinado que dois médicos deixassem de realizar exames para renovação de CNH.

Com isso, os autos foram encaminhados para o Poder Judiciário e os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção ativa e passiva e por falsidade ideológica.