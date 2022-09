6 coisas que estão deixando o seu celular lento e você precisa ficar de olho

Hoje em dia, os celulares são quase indispensáveis no cotidiano. De acordo com dados da TrendForce, mais de 307 milhões de aparelhos foram produzidos apenas no segundo trimestre de 2021. Por isso, é importante seguir as dicas para não deixar o seu celular lento e garantir mais tempo da vida útil deste objeto.

1. Evite deixar o armazenamento cheio

A memória do celular é um recurso essencial para o pleno funcionamento do smartphone. Verifique se o armazenamento não está cheio.

Apague vídeos e fotos que são descartáveis para você. Outra solução pode ser utilizar o recurso da nuvem e exportar os arquivos mais pesados. Assim, o aparelho fica mais leve e não opera com lentidão.

2. Verifique a bateria

Uma das partes mais importantes do aparelho celular é a bateria. Por isso, é importante garantir sua saúde e mantê-la sempre protegida.

Dessa forma, o ideal é recarregar completamente e usar acessórios originais e de boa qualidade para que ela possa durar mais e você fique mais tempo com seu celular ativo e funcionando normalmente.

3. Volte as configurações de fábrica

Restaurar as configurações do fabricante é uma excelente recomendação para consertar erros de funcionamento e melhorar o desempenho. Em contrapartida, tudo será apagado e deixará apenas com o básico. O celular será restaurado como se tivesse acabado de sair da caixa.

4. Mantenha o sistema operacional atualizado

As atualizações do sistema operacional são responsáveis por trazer novidades ao uso do aparelho. Além disso, também melhoram a segurança e a capacidade do aparelho.

Então, se quiser manter o seu celular hábil e funcionando perfeitamente, verifique a atualização mais recente e faça a instalação completa.

5. Exclua os aplicativos que não usar

É importante verificar quais são os aplicativos que você mais usa e descartar os menos solicitados. Além de ocupar espaço desnecessário no armazenamento, deixam a navegação mais lenta.

Optar pela versão mais leve do aplicativo pode ser uma opção para quem não quiser se desfazer completamente.

6. Evite animações e efeitos em excesso

Por último, a última recomendação para não ter mais o celular lento é desabilitar tudo aquilo que deixe o funcionamento mais pesado. Papéis de parede com animações, widgets animados e outros efeitos, podem danificar o desempenho do seu celular. O ideal é sempre optar pelos atalhos mais simples.

