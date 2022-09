Desempregado, homem encontra mais de R$ 90 mil e decide fazer a coisa certa

Um argentino, que estava desempregado, foi surpreendido num ponto de ônibus ao encontrar uma mochila com 2,5 milhões de pesos (cerca de R$ 90,5 mil) e a decisão do que fazer com todo o dinheiro foi o que mais impressionou.

Matías Pauluch, de 35 anos, vive com a mãe em Misiones, na Argentina, e estava parado na estação, aguardando pelo transporte coletivo, para conseguir chegar em um serviço temporário que havia arranjado.

No entanto, durante o tempo de espera, um motociclista passou pelo local, com um passageiro na garupa, e a dupla acabou se descuidando de uma mochila, deixando-a cair.

Rapidamente, Matías viu todos os pertences na rua e decidiu pegar para tentar devolver aos dois desconhecidos, mas eles já haviam sumido pelas ruas.

A questão foi que, quando o argentino abriu a mala para ver o que tinha, descobriu o ‘ouro’ perdido. Eram infinitos maços de dinheiro.

“Quando abri a bolsa, havia muito dinheiro. Havia maços com notas de 1.000 e 500 (pesos)”, contou em entrevista ao site Alem News.

“A primeira coisa que pensei foi devolver o dinheiro, porque vi o valor e achei que poderia ser importante. Além disso, não era meu, é algo que qualquer um deveria fazer”, se posicionou.

Bastante decidido, o homem desempregado procurou por postos de gasolina e descobriu que a dupla realmente tinha passado por lá.

Posteriormente, o gerente do posto informou que teria encontrado mais informações sobre os desaparecidos. Com isso, finalmente Matías encontrou os donos do dinheiro e, para a felicidade de todos, entregou a mochila.

“A senhora ficou muito emocionada. Era visível que era importante para ela. Ele me disse que eles venderam uma motocicleta e algumas coisas. Foi um momento muito gratificante para mim pessoalmente”, explicou o homem.

Segundo ele, a idosa informou que tudo guardado na mochila era para investir no tratamento de uma doença e que a gratidão dela foi gigante. Inclusive, ofereceu uma recompensa, mas ele negou.

Como Matías não compareceu ao emprego temporário na data do ocorrido, ele acabou perdendo a oportunidade. Porém, se sentiu realizado por ter conseguido ajudar a mulher.