Os próximos pagamentos referentes ao abono salarial do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) foram divulgados com um novo adiamento.

Nova rodada diz respeito ao ano-base de 2021, ou seja, será paga para todos os trabalhadores que tiverem atuado com carteira assinada na época.

Para ter direito ao benefício, além de precisar ter trabalhado com registro na data, o profissional também precisa ter cadastro no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, estar constando na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano-base e ter trabalhado ao menos por 30 dias no ano.

Sendo assim, se você se encaixa nos critérios de algum dos programas, saiba quando o benefício será depositado para os beneficiários.

Divulgado quando serão os próximos pagamentos do PIS/Pasep

Devido a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, e consequente necessidade de criação de programas emergenciais por parte do Governo Federal, o pagamento do PIS/Pasep de 2020 precisou ser adiado, sendo pago apenas em 2021.

Diante disto, os subsídios para todos os trabalhadores trabalharam com carteira assinada no ano-base de 2021 serão depositados apenas em 2023.

A data exata ainda não foi divulgada, no entanto, seguindo a norma federal, o pagamento deverá ser realizado preferencialmente durante o primeiro semestre do ano.

Porém, o tão aguardado depósito vai ainda depender dos recursos que estiverem disponíveis no Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Como realizar a consulta?

Os trabalhares que desejam consultar se possuem algum saque pendendo do PIS/Pasep podem acessar de forma prática o aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Logo que abrir o app, uma mensagem irá aparecer na tela indicando a existência de saque disponível para aqueles que tiverem algum valor pendente.

Caso apareça, é necessário apenas clicar no aviso e em seguida, selecionar a opção “solicitar o saque do PIS/Pasep”, podendo assim decidir se a quantia será retirada presencialmente ou se será creditada em sua conta.

Após seguir os passos é só confirmar o saque se dirigindo para uma lotérica ou agência da Caixa para retirar os valores, ou indicando a conta em que o benefício deve ser depositado.

