Foi sancionado pelo Governo Federal o novo empréstimo SIM Digital, que pode conceder um crédito de até R$ 4,5 mil para quem é Microempreendedor Individual (MEI) no Brasil.

Benefício possui o objetivo de oferecer mais facilidade de acesso a empréstimos para empreendedores que foram anteriormente excluídos do sistema financeiro nacional.

Além disso, o programa também busca incentivar esses MEIs a formalizarem os pequenos negócios, assim como aumentar os mecanismos de garantia para a consentimento de microcrédito produtivo para a classe, com possibilidade de ser junto ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado.

Benefício é designado para atender brasileiros que desejam empreender a partir de recursos provenientes do Fundo Garantidor de Investimento (FGI), e para empresas de pequeno e médio porte.

Contando com um financiamento de R$ 3 bilhões provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o SIM Digital é realizado através do Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa (FGM).

Liberado benefício de até 4,5 mil para quem é MEI no Brasil; veja quem tem direito

O SIM Digital é direcionado para aqueles brasileiros que exercem alguma atividade produtiva, ou prestação de serviços, tanto na categoria urbana, como na rural.

Tais atribuições podem ser exercidas por MEIs no âmbito do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (PNMPO), assim como de forma individual ou coletiva pelos demais trabalhadores.

Diante disto, o benefício é oferecido de formas diferentes para cada um dos beneficiários, sendo um crédito de até R$ 1,5 mil para pessoas físicas e de até R$ 4,5 mil para os microempreendedores.

Para esta última opção, as taxas de juros podem alcançar 3,6% por mês, tendo um prazo máximo de 24 meses para efetuar o pagamento.

Até que uma proporção de 50% seja atingida na esfera do SIM Digital, o benefício será concedido preferencialmente para as mulheres.

Como o programa ainda está sujeito a regulamentação do Ministério do Trabalho e Previdência, os brasileiros ainda não podem solicitar a contratação do crédito.

A expectativa é de que o SIM Digital possa ser liberado em breve para utilização dos beneficiários.

