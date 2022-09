Ganhando muito dinheiro aos 21 anos, jovem é criticada pelo trabalho que tem: “não espero que gostem”

Uma jovem, de 21 anos, decidiu compartilhar um pouco sobre a profissão que tem feito ela ganhar muito dinheiro, mas que é muito mal interpretada por todos.

Rachel Maroun vive em Sydney, na Austrália, e explicou como é ser ‘removedora de piolhos’ e que entende sobre muita gente a recriminar por isso.

“Não espero que muitas pessoas gostem do meu trabalho. Estou muito acostumada com a reação de ‘nojo’ que recebo por fazer o que faço”, disse em um vídeo, publicado no TikTok.

Segundo a garota, a felicidade dela está em entregar novamente a qualidade de vida para todos os clientes que atende e considera o trabalho uma ‘benção’.

“Fico feliz todos os dias em saber que posso mudar a qualidade de vida de alguém em tão pouco tempo. A única coisa que amo no que faço é poder transformar uma experiência negativa em positiva para cada um dos meus clientes”, disse.

Entre os relatos publicados no perfil, Rachel compartilhou alguns casos específicos que considerou bastante graves. Um deles foi uma garotinha que atendeu. Neste procedimento, foram precisas nove horas para retirar todos os piolhos.

Uma outra ocasião foi um rapaz que, segundo ela, tinha mais piolho na cabeça do que fios de cabelo. “Foi demorado, mas deu tudo certo”.

Por fim, no perfil também é possível encontrar dicas da profissional para as pessoas que temem ser infestadas pela praga.

Utilizar sprays preventivos contra piolhos e se atentar ao perigo de compartilhar escovas de cabelo e chapéus estão entre as recomendações de Rachel.

