Inscrições para programa que oferece bolsas universitárias em Anápolis terminam na sexta-feira (16)

As inscrições para o Programa Graduação, da Prefeitura de Anápolis, terminam nesta sexta-feira (16). O edital oferece 300 bolsas universitárias, das quais 250 são parciais e 50 integrais, com validade de um semestre letivo.

Os cadastros serão realizados exclusivamente pela internet, no portal do projeto através do site graduacao.anapolis.go.gov. O edital com todas as informações necessárias também está disponível no endereço eletrônico.

O candidato deve residir em Anápolis há no mínimo três anos, ter concluído o ensino médio no município, pertencer a um grupo familiar que possua renda bruta mensal de até seis salários mínimos e, no máximo, um imóvel como bem.

Também é necessário estar regularmente matriculado em um curso de graduação em instituição de ensino privada, devidamente credenciada pelo Programa Graduação, (Faculdade Fama, UniEvangélica, Faculdade Raízes, Faculdade Fibra, Faculdade Anhanguera e Senai).

A seleção dos candidatos acontece em quatro etapas, começando pelo preenchimento do formulário eletrônico. A segunda etapa é o anexo de documentos por upload, por meio de um link enviado por e-mail, e a terceira é o comparecimento à entrevista, que será agendada também por e-mail.

O último passo é a realização de visitas domiciliares pela equipe técnica para averiguação da condição socioeconômica do candidato. Os resultados serão publicados no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura.