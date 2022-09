Além de carregarem significados emblemáticos, existem muitos nomes que servem tanto para homens ou mulheres, os chamados nomes “neutros”, que são uma ótima saída para os pais que querem fugir do óbvio na hora de nomear os filhos.

Inclusive, é por conta disso que muitas pessoas que não conhecem a família, acabam ficando com dúvida se trata de menino ou menina.

Foi por isso que hoje vamos te mostrar alguns deles!

6 nomes que muitos brasileiros confundem se são de homens ou mulheres

1. Cris

Começando nossa lista, aqui está Cris, que realmente é difícil decifrar ao pé da letra se trata-se de um nome feminino ou masculino.

Mas, seu significado assim como outros iniciados com “cristi”, deriva da mesma raiz latina, que quer dizer “cristão”.

Alguns estudiosos também o relacionam com o grego “christós”, cuja tradução significa “o ungido”.

2. Alex

Dependendo da entonação é fácil identificar se Alex se refere a um homem ou uma mulher.

Mas o que importa é que o nome quer dizer “defensor dos homens” em grego.

3. Ariel

Ariel se popularizou com a princesa sereia da Disney. No entanto, a verdade é que esse nome pode ser tanto para os homens quanto para as mulheres.

Ao pé da letra o nome é Ariel é o nome de um anjo ou espírito do ar, ele significa leão de Deus.

4. Sol

Aqui está um nome que sem sombra de dúvidas foge do óbvio e pode ser tanto para homens quanto mulheres.

O nome Sol carrega o próprio sentido da palavra. Assim, em tão poucas letras ele consegue refletir um sentido tão especial, uma referência à simbologia do Sol, luz, vitalidade, força.

5. Dominique

Dominique é a versão feminina e masculina francesa de Dominic que é masculina e inglesa. O nome veio a partir do latim tardio Dominicus que significa “do Senhor”.

Inclusive, este nome era tradicionalmente dado a uma criança nascida no domingo

6. Manu

Por último, temos Manu que significa “pensamento”, “sábio”; “Deus está conosco”, “Deus conosco”; “pássaro”.

Manu é um nome indiano que, no hinduísmo, é uma das formas como é chamado o progenitor dos humanos.

