Todo mundo faz, mas está errado e pode estragar a máquina de lavar

Prática e eficiente, a lavadora é uma grande aliada, mas algumas hábitos podem estragar a máquina, em especial, um costume comum

Ruan Monyel - 14 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Casa do Sabão)

A lavadora é uma grande aliada no dia a dia, facilitando uma das tarefas domésticas mais frequentes, mas algumas coisas podem estragar a máquina.

Prática e eficiente, ela permite lavar grandes volumes com pouco esforço, tornando a limpeza das peças mais rápida e eficaz.

No entanto, mesmo com toda essa praticidade, muitos hábitos comuns podem estar colocando em risco o bom funcionamento do aparelho.

E um deles é mais comum do que se imagina: não diluir o sabão em pó antes de colocá-lo na máquina. Leia e entenda o motivo.

Todo mundo faz, mas está errado e pode estragar a máquina de lavar

Colocar o sabão em pó diretamente no compartimento, sem diluir, apesar de parecer prático, esse gesto que pode causar uma série de problemas a médio e longo prazo.

O sabão em pó, quando usado em excesso e sem diluição, tende a se acumular nas partes internas da lavadora, especialmente nos cantos do dispenser e no fundo do tambor.

Esse acúmulo cria um ambiente propício para mofo e mau cheiro nas roupas, podendo também corroer peças e estragar a máquina.

Diluir o sabão em pó antes de colocá-lo na máquina é uma prática simples, mas que faz toda a diferença.

Ao misturar o produto com um pouco de água morna antes de despejá-lo na gaveta da lavadora, você garante que ele será completamente dissolvido e distribuído de maneira uniforme durante o ciclo de lavagem.

Isso reduz o risco de acúmulo, melhora o desempenho da limpeza e ainda evita o desperdício, já que o sabão rende mais quando usado diretamente.

Além de preservar o funcionamento interno da lavadora, essa técnica também ajuda a proteger as roupas, afinal, resíduos mal dissolvidos de sabão podem causar manchas.

Portanto, se você ainda tem o hábito de despejar o sabão em pó diretamente no compartimento da máquina, é hora de rever esse costume, pois ele pode estragar a máquina.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!