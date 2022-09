Muito tem se ouvido falar sobre a posição de Mercúrio Retrógrado e sobre como isso tem afetado as casas astrológicas do zodíaco. Mas, afinal, o que é isso?

O Mercúrio Retrógrado é uma posição ilusionista, que acontece três ou quatro vezes ao ano, onde acredita-se que o planeta está se movendo para trás.

Nesta ocasião, há a falsa crença de que também estamos agindo de forma retrógrada, quando, na verdade, é o momento do ano em que mais expandimos.

Ah, mas como assim? Bom, de fato muitos fatores ruins podem acontecer, como pessoas do passado reaparecendo e complicando o presente.

No entanto, é neste período que enxergamos o que é verdadeiramente importante, fechamos ciclos e colocamos pontos finais em histórias, até então, inacabadas.

Os signos mais afetados neste atual cenário foram: libra, virgem, áries e touro. Diante disso, veja os principais sintomas que podem acontecer não só com estas casas, mas com todos.

6 sinais que revelam que você está sofrendo as consequências do Mercúrio Retrógrado:

1. Cansaço sem explicação

É comum sentir um peso maior durante o mercúrio retrógrado, mais sono e improdutividade. Mas não se mantenha nesta posição.

É preciso muita força de vontade para levantar da cama e ir às guerras diárias.

2. Azar

Neste período, que se estenderá até o próximo dia 02 de outubro, é comum também perceber uma onda de azar estagnada na sua vida.

Tentar realizar grandes apostas neste período não é uma boa, principalmente para os signos : libra, virgem, áries e touro.

3. Ex te mandou mensagem

Ah, o ex te mandou mensagem e está tentando novamente? Que surpresa! Isso é bem típico durante esse processo de mercúrio retrógrado.

Mas não se iluda! Se vocês romperam em algum momento, significa que ele não te fez bem em diversos fatores e não mudará milagrosamente do dia para a noite.

4. Confusão mental

A confusão mental, acompanhada do ceticismo e cansaço físico e mental é muito comum entre as pessoas que mais são afetadas neste período de transição.

É bom focar em coisas mais energéticas e manter um contato maior com a natureza, para recarregar as energias. Aposte nas pedras do seu signo também.

5. Brigas com pessoas importantes

Esse é um caso mais incomum, que realmente só acontecerá com quem estiver sendo absurdamente atingido pela situação astronômica.

As energias estarão tão pesadas que será possível perceber brigas e discussões evitáveis com pessoas muito próximas.

Mas calma! Tenha foco e não se perca no processo.

6. Comunicação falha

Como dito, o cansaço físico e mental pode ser muito forte. Com isso, a comunicação pode ficar um pouco falha. Pode ser um momento que seu único desejo seja um quarto escuro e silencioso.

No entanto, essa alternativa só te afastará de pessoas que se importam com você. Fale o que está sentindo e não se feche totalmente!

