Chuva volta a cair em Anápolis após quatro meses de seca

Após quatro meses de seca, os anapolinos puderem enfim se refrescar com uma deliciosa, porém rápida, chuva que atingiu diversos bairros de Anápolis.

Aliviados com as gotas que trazem a esperança de amenizar ao menos um pouco o intenso calor e as baixas umidades do ar, moradores registraram as ruas da cidade molhadas.

As imagens da chuva foram registradas principalmente nas regiões Leste, no bairro Jundiaí, e na região Norte de Anápolis.

Entretanto, nas demais localidades, por mais que os pingos ainda não tenham dado as caras, o céu segue bastante nublado e com trovoadas.

Confira as imagens captadas pelos anapolinos da tão aguardada chuva: