Mulher morre após carro bater de frente com carreta na BR-153 e se incendiar

Uma mulher de 52 anos morreu nesta sexta-feira (16), depois de um grave acidente na BR-153, em Jaraguá, cidade do Vale do São Patrício.

O carro que ela dirigia colidiu de frente com uma carreta, na altura do km 336, por volta das 18h. Com o impacto, ambos foram arrastados para fora da rodovia.

Carreta e carro também começaram a pegar fogo logo depois da colisão. A mulher morreu no local. O carreteiro, de 48 anos, ficou ferido e foi socorrido por pessoas que passavam na rodovia.

Equipes da concessionária Ecovias do Araguaia, que administra a BR-153, e do Corpo de Bombeiros realizaram o controle das chamas.

Neste momento, funcionários da empresa permanecem no local fazendo o rescaldo da área.