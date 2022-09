Neta apegada a avó que faleceu descobre gravidez e tem surpresa no nascimento da filha

Um bebê nasceu com a marca de uma cruz na testa, em Minas Gerais e a história impressionou. A explicação contada pela mãe, que viralizou nas redes sociais, deixou diversos internautas comovidos.

A história emocionante foi compartilhada em uma publicação no TikTok. A moça disse que a avó havia falecido pouco tempo depois que ela descobriu estar grávida e queria que ela ‘mandasse um sinal’ de que estaria presente no momento do parto.

Quando a criança nasceu com a marca da cruz, a mãe teve certeza que a ente querida havia atendido o pedido. Isso porque ela sempre tinha o costume de fazer o sinal na testa dos netos.

“Pedi que ela estivesse na sala de parto comigo, e ela mandou o sinal de que estava lá”, afirmou na publicação.

Nos comentários, diversas pessoas compartilharam a emoção com a moça. “Que lindo que ela realmente te acompanhou”, disse uma internauta, “me arrepiei toda”, relatou outra.

A jovem ressaltou que acredita que a marca era apenas para que ela soubesse que a avó estava presente na hora do nascimento, pois cerca de três semanas depois, ela sumiu.