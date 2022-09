Anápolis viu cair duas das três avaliações do município no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado na sexta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A maior queda foi nos anos iniciais do Ensino Fundamental, que avalia do 1º ao 5º ano. Neste período letivo, a nota da cidade caiu de 6,3, em 2019, para 6 em 2021. A pesquisa é feita de dois em dois anos.

No Ensino Médio, houve piora, mas mais suave. Em 2019, a avaliação do Inep rendeu 5 a Anápolis. No ano passado, o indicador recuou para 4,9.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, a avaliação se manteve em 5,5. A queda da cidade acompanha o observado a nível estadual.

Apesar da variação negativa, Anápolis ainda fica à frente de Goiânia, por exemplo. A capital tem 5,9 no Ensino Fundamental I e 5,1 no Ensino Fundamental II.

O Ideb é calculado com base em dados que reúnem aprovação e evasão escolar, médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e conjunto de exames aplicados pelo Inep, como a Prova Brasil.

Desempenho em português e matemática

O Saeb mede as habilidades dos estudantes em disciplinas como português e matemática. O melhor desempenho dos alunos anapolinos foi no Ensino Fundamental I, com média de 6,14.

No Ensino Médio, esse número despenca para 5,08. No Ensino Fundamental II, os estudantes de Anápolis tiveram, na média, 5,63.