Goiás piora avaliação e perde a liderança do ranking do Ideb

Goiás perdeu a liderança do ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), depois de dois anos. O estado teve piora no indicador, caindo de 4,7 em 2019, melhor nota do país, para 4,5 em 2021.

Os dados referentes ao ano passado foram divulgados nesta sexta-feira (16). A avaliação em questão é sobre o Ensino Médio da rede estadual de educação.

Com a queda, Goiás fica em segundo lugar, atrás do Paraná, que alcançou 4,6. A avaliação contempla o período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Portanto, especialistas avaliam que pode haver distorções.

O estado também teve piora na nota do Ideb nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2019, a rede estadual goiana tinha 6,4 e agora tem 6,1. Foi a segunda redução seguida, depois da média 6,6 de 2017.

Só houve melhora na avaliação dos anos finais do fundamental. Neste período escolar, os estudantes goianos da rede pública obtiveram nota 5,3, com acréscimo de 0,1 em relação ao levantamento anterior.