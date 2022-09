Ao solicitar uma carona em um transporte de aplicativo, é necessário ter um certo cuidado com o que é dito. Isso porque alguns pedidos podem deixar os motoristas de Uber, por exemplo, bastante irritados.

Muitos deles trabalham por longas horas e, por isso, tendem a escutar as mesmas frases constantemente. Fator que pode gerar um certo desconforto.

Por isso, ao entrar no veículo, pense bem no que irá falar. Pois dependendo do conteúdo, é melhor deixá-lo de lado ou apenas no campo da imaginação.

Sendo assim, saiba qual é o pedido que muitos motoristas odeiam escutar e que muitos não sabem.

Os motoristas de Uber detestam quando os passageiros fazem este pedido

Embora não falem sobre, existem alguns pedidos que todos os motoristas de Uber detestam ouvir na hora de uma corrida.

Isso porque, normalmente, esses tipos de requerimento ultrapassam os limites do motorista e do principal: da paciência dele.

Se você quer ver um motorista bravo, basta pedir para que ele passe em algum lugar para pegar alguém, mas sem que você mude a rota do aplicativo.

Apesar de parecer um ato simples, alterar o percurso pode ser um verdadeiro prejuízo para o proprietário do veículo.

Ao mudar a rota, ele estará gastando mais combustível já que terá que andar mais km para conseguir chegar ao local desejado.

Além disso, o valor recebido também será menor, pois o passageiro não colocou uma rota a mais para que, assim, o aplicativo cobre o preço correto.

Outro prejuízo que o pedido pode causar é o perigo. Geralmente, os motoristas temem que a ação seja, na verdade, uma emboscada ou uma tentativa de assalto.

Por isso que, muitos deles, costumam ficar irritados com o pedido e não gostam de escutar uma solicitação deste tipo.

