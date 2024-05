6 atitudes que você tem que podem te deixar sem ninguém na velhice

Pode ser difícil de assumir, mas o erro pode estar em você, não nos outros ao redor. Policie-se muito

Magno Oliver - 09 de maio de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Já pensou em como você estará lá na fase da velhice? Se terão pessoas ao seu lado ou alguém para contar e cuidar de você?

A terceira idade é um momento em que nos permeiam várias questões de sobrevivência, rede de apoio e até condições financeiras.

Para piorar a coisa, existem pessoas com péssimas atitudes que estão garantindo situações ruins para suas vidas lá no futuro.

Por isso, é bom se atentar à forma como se relaciona com os demais para não acabar em um asilo e sem apoio emocional nenhum.

6 atitudes que você tem que podem te deixar sem ninguém na velhice

1. Agir com egoísmo e desrespeito com as pessoas

Priorizar unicamente as suas próprias necessidades e desconsiderar as dos outros podem prejudicar a relação com amigos e familiares ao longo do tempo. Assim, isso acaba deixando a pessoa sozinha, sem ninguém e completamente isolada na velhice.

2. Não ter empatia nenhuma para com o próximo

Não se importar com os sentimentos e necessidades dos outros pode levar as pessoas a se afastarem de você, especialmente no momento da velhice. É preciso se mostrar um ser humano mais empático, dar mais importância ao que os outros têm a dizer e com suas vidas.

3. Se isolar muito socialmente

Evitar interações sociais e se fechar para novas amizades ou conexões pode resultar em solidão na velhice, já que não há uma rede de apoio estabelecida. Dessa forma, é importante lembrar que é sempre bom manter um equilíbrio e buscar manutenção de amizades e relações com as pessoas.

4. Tratar o outro com frequente hostilidade

Ser constantemente negativo, crítico ou agir com comportamentos hostis pode afastar as pessoas de você ao longo do tempo. Muita gente acaba tomando esse tipo de atitude e isso acaba te deixando sem suporte emocional e de relações na terceira idade.

5. Agir com desonestidade

Essa repele qualquer tipo de pessoa com o mínimo de caráter e decência humana possível. Assim, a falta de sinceridade, respeito e confiança podem minar relacionamentos ao longo do tempo, fazendo com que as pessoas se afastem quando mais tarde chegarem ao auge da velhice.

6. Falta de cuidado com a saúde

Por fim, ignorar a própria saúde e bem-estar podem levar a problemas físicos e mentais sérios, que, por sua vez, podem dificultar a manutenção de relacionamentos na velhice. É preciso sempre praticar atividades físicas, comer naturalmente bem, tomar bastante água e cuidar da mente.

