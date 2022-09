Existem alguns hábitos que os goianos cultivam e que só são entendidos por quem também é daqui ou então mora no estado há muito tempo.

Tentar explicar este estilo de vida para quem não é daqui pode ser por vezes bastante complicado, por isso separamos uma lista com algumas coisas que os goianos amam fazer.

6 coisas que os goianos amam fazer e quem não é daqui nem sempre entende

1. Sair da festa direto para o pit-dog

Os pit-dogs certamente já salvaram milhões de goianos que vão as festas e saem de lá com fome. O pit-dog é algo criado em Goiás e que com certeza faz parte da cultura do estado.

2. Comer pequi

Todo mundo sabe que o pequi não é a fruta mais tranquila do mundo para se comer. Ao invés de morder, como é habitual em outros frutos, o pequi precisa ser roído, para que os espinhos não machuquem quem estiver comendo.

Assim sendo, para quem é de fora, o hábito de comer pequi pode parecer bastante exótico.

3. Reunir a família para fazer pamonha

Não é segredo pra ninguém que Goiás tem a melhor pamonha do mundo. E ela fica ainda mais gostosa quando a família inteira se reúne para fazer.

Com certeza é mais cômodo comprar a pamonha já pronta, mas juntar a família é muito melhor.

4. Bater ponto nas cachoeiras

Localizado no coração do Brasil, Goiás é um estado conhecido pelas altas temperaturas no decorrer do ano. Para aliviar o calor, as cachoeiras são uma ótima pedida.

Seja em Pirenópolis, Alto Paraíso, Santa Bárbara, Caiapônia, dentre outras, o que não faltam são opções para os goianos.

5. Sentar na calçada para comer uma jantinha

Quem nunca saiu do trabalho e parou em alguma distribuidora ou bar para comer aquela jantinha com espetinho, vinagrete, mandioca, arroz e feijão tropeiro?

Mais uma opção gastronômica diretamente de Goiás e que as pessoas de outros estados podem não entender.

6. Ir até Trindade na Festa do Divino Pai Eterno

Trindade não é conhecida à toa como a “Capital da Fé”. Todos os anos, milhares de goianos vão até a cidade na Festa do Divino Pai Eterno.

Seja de carro, a pé, de carro de boi, ir até o município é uma tradição que nem todos entendem.