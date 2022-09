Por meio das redes sociais dá para fazer de tudo, desde trabalhar, arrumar amigos até mesmo flertar pelo Instagram, por exemplo.

Afinal, a comodidade de apenas um clique nas mãos facilita tudo!

Mas, por falar em paquera no Instagram, qual é a forma que as pessoas andam fazendo para engatar um romance que saia do virtual para o real?

6 formas de flertar pelo Instagram que poucas pessoas conhecem:

1. Reagir aos stories

Pode parecer bobo, mas as reações de stories podem ser usadas a seu favor na hora do jogo do amor.

Por isso, uma forma de flertar é mandar aquele emoji com os olhinhos de coração para chamar atenção do seu crush.

2. Responder caixinha de pergunta

Se seu alvo anda postando bastante caixinhas de perguntas no story, aproveite!

Essa é a hora perfeita para mandar uma mensagem legal e que se destaque em meio às outras.

Mas atenção, pense bem no que você for mandar para não parecer emocionado (a) ou muito chato (a).

3. Encaminhar cantadas de páginas de paquera

Viu alguma cantada ou meme engraçado em seu explorar? Não perca tempo, encaminhe já para seu alvo!

Essa é uma forma divertida de chamar sua atenção e deixar as coisas mais legais entre vocês dois.

4. Mandar fotos no direct

Está fazendo algo legal, como lendo um livro específico ou conhecendo um novo restaurante? Tire uma foto e mande para ele (a).

Nessa foto, escreva alguma coisa que alimente o interesse do seu alvo em te responder, é uma ótima forma de flertar.

5. Colocar a pessoa nos melhores amigos

Colocar sua paquera nos melhores amigos é um baita passo importante para aproximar vocês dois.

Essa atitude representa que você está querendo ter uma relação mais íntima e estreitar os laços.

6. Curtir fotos antigas

Por último, essa é uma tática infalível: curtir fotos antigas!

Isso porque, vai chegar uma notificação que vai chamar a atenção de seu alvo e voltar sua atenção para você.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!