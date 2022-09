Descobrimos quanto custa alugar um motorhome saindo de Goiânia

Rodar com a moradia é muito comum no exterior e tem ganhado força em Goiás entre os viajantes que gostam de aproveitar destinos mais isolados, com maior liberdade e proximidade da natureza. Praticamente uma casa sobre rodas, o motorhome ajuda o turista a dispensar a burocracia de aeroportos, hotéis ou pousadas.

No estado, já existem empresas especializadas em aluguéis deste tipo de veículo, inclusive com plataformas online para facilitar o acesso dos clientes a ofertas e datas disponíveis. As tarifas de locação variam de acordo com o período do ano, quantidade de dias e a disponibilidade de veículos.

Na Let’s Go Motorhome, o viajante vai desembolsar R$ 2.398,80 para alugar por um fim de semana (três dias) – tempo mínimo de locação. Para quem quer estender a aventura e passar 15 dias visitando praias, montanhas ou destinos mais isolados, o aluguel sairá por R$ 10.558,80. Ainda há o pacote de 28 dias, de R$ 18.418,80 pelo período.

O veículo da Let’s Go é habilitado para transportar 05 pessoas. No local, o cliente contará com ar condicionado, chuveiro com aquecimento a gás, cooktop, geladeira, micro-ondas, mesa para 2 pessoas que vira cama, entre outros móveis e eletrodomésticos.

Já pela empresa Meli a diária sai a R$ 770. O motorhome fica em Goiânia, estacionado na Praça Cívica ponto de embarque para novos destinos. O veículo conta com ar condicionado, chuveiro a gás, churrasqueira, adega para vinhos, fogão e geladeira, e comporta 04 pessoas, sendo 02 adultos e 02 crianças.

Para dirigir o motorhome, a CNH necessária é a da categoria B. As empresas pedem pelo menos cinco anos de carteira. Os veículos têm autorização para circular em todo território nacional e até em países vizinhos, como Uruguai, Paraguai e Argentina.