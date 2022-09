Estudantes da UniEVANGÉLICA se unem para melhorar sala infantil no presídio de Anápolis

Acadêmicos do curso de direito da UniEVANGÉLICA se uniram para arrecadar materiais para uma sala lúdica na Unidade Prisional de Anápolis. A campanha, denominada “Asas da Imaginação”, recolhe livros e brinquedos até o Dia das Crianças.

A campanha nasceu depois que Adriano Gouveia, um dos professores do curso, visitou as instalações do presídio, no Recanto do Sol. Lá ele observou que o espaço de recepção das crianças estava precário.

Os alunos foram incentivados a arrecadar itens para que sala fique mais lúdica, pois é nesse ambiente que as crianças ficam para realizar as visitas das que estão sob pena de cárcere privado.

“É um ótimo momento para a prática de boas ações. A doação de livros e brinquedos para os filhos dos detentos, além de configurar um ato de humanidade, demonstra que estamos sempre voltados para o papel de boas práticas sociais”, explicou Adriano Gouveia.

A estudante Gabriella Lima afirmou que a ação tem potencial para mexer não só com o presente, mas também impactar o futuro de quem promove o ato de solidariedade.

“Vivenciar as experiências proporcionadas por essas ações sociais nos incentiva a buscarmos sempre uma visão humana e sensível para o presente, como alunos e também para o futuro, como profissionais. Somos gratos pelo privilégio de fazer parte de algo tão grandioso e especial através das doações de brinquedos e livros”, destacou.

Quem quiser colaborar com doações pode repassar brinquedos novos ou usados, em boas condições, e livros infantis. Outros tipos de donativos são aceitos.

Para doar, é preciso entrar em contato através do número (62) 9 9568-2029, e falar com o estudante Daniel Holanda, um dos organizadores da ação.

Há um ponto de coleta na sede do Diretório Acadêmico de Direito XXVII de Maio, no 2 piso do bloco.