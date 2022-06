Penitenciárias de Goiás ganham brinquedotecas para que os filhos possam visitar os pais presos

Um novo projeto deve dar 21 brinquedotecas às unidades prisionais de Goiás, para que filhos, menores de 18 anos, possam visitar os pais encarcerados, sem ter contato com um ambiente hostil.

O esquema, além de proteger as crianças, possibilita aos detentos uma socialização, de até 45 minutos, dependendo da cidade de origem, sem algemas. Eles serão monitorados a distância por um policial.

A ação faz parte de mudanças orientadas pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), juntamente com a Polícia Penal, responsável pelas inaugurações.

Os espaços foram montados com materiais feitos por homens e mulheres reclusos no Complexo Prisional de Aparecida. Eles produziram mesas, cadeiras, brinquedos e decorações.

Segundo a gerente de Produção Agropecuária e Industrial da DGAP, Alline Scaglia, as mulheres são as mais entusiasmadas com o projeto.

“Elas são mães e ficaram muito sensibilizadas em saber que podem receber os filhos em um espaço lúdico, adequado”, disse.

O diretor-geral de Administração Penitenciária, Josimar Pires, afirma que o contato com os filhos deve colaborar para ressocialização dos presos.

“As crianças terão acesso aos pais fora da carceragem, que não é ambiente para elas. É muito importante o contato social do apenado com seu familiar, para que ele não perca os vínculos”, explicou.

Para agendar a visita, o familiar responsável pela criança ou adolescente precisa acessar o sistema senha on-line da Polícia Penal.

Confira abaixo as cidades contempladas com a primeira etapa do projeto. As outras 74 unidades deverão ganhar em breve o espaço lúdico.

Unidades prisionais que contarão com brinquedoteca: