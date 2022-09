(FOLHAPRESS) Uma faxineira foi agredida na sexta-feira (16) em Belo Horizonte por um pedestre, no momento em que lavava a calçada do condomínio onde trabalha, no bairro de Lourdes. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem arranca o esguicho da vítima e usa o jato de água contra ela.

A agressão dura alguns segundos e se encerra com a queda de Lenirge Alves de Lima, 50, na calçada, após um gesto brusco do agressor.

A mulher registrou boletim de ocorrência da agressão em uma base da Polícia Militar mineira na própria sexta.

Segundo a Polícia Civil trata-se de uma contravenção penal que depende de representação criminal para início da investigação e de novo comparecimento da vítima numa delegacia.

O agressor ainda não foi localizado pelos agentes policiais.

A vítima realizou o exame de corpo de delito e, segundo a polícia, foi orientada a comparecer novamente em uma delegacia.

“As polícias estão empenhadas na identificação do suspeito”, diz nota da Polícia Civil. “Um procedimento investigativo será instaurado para apuração dos fatos e responsabilização do autor. O laudo oficial [do corpo de delito] já foi confeccionado e contribuirá na investigação do caso.”