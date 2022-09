Feira agro pode chegar a Anápolis já em 2023 e mira mercado sul-americano

Com expectativa de atender, inclusive, o mercado sul-americano, Anápolis pode receber uma feira de tecnologia agrícola, voltada totalmente para as demandas do agronegócio, em julho de 2023.

Ao Portal 6, o presidente do Sindicato Rural, José Caixeta, revelou detalhes do projeto, que está em fase de elaboração, e demonstrou otimismo para concretização de sonho antigo.

“Nós já perseguimos essa feira há tempos. Quando veio a pandemia já tínhamos um projeto nesse sentido. Mas o Sindicato Rural não teria a condição para fazer a feira que satisfizesse o agronegócio. Depois veio a pandemia e paralisamos o projeto”, revelou.

“[Agora] Estamos aguardando uma análise mais profunda feita pela empresa e é quase certo. A Faeg topou, o Sindicato Rural topou e o prefeito tem grande interesse. É um município de grande projeção, com rede hoteleira capaz e próxima de Goiânia”, completou.

Enxergando longe, José Caixeta detalhou que a feira será realizada próximo ao aniversário de Anápolis como forma estratégica para não chocar com outras importantes que ocorrem no Brasil, além de apontar a vocação do município para abranger um amplo cenário.

“Pensamos numa feira que vai atender a América do Sul como um todo. Vai ser uma feira bastante visitada, com vários segmentos presentes”, pontuou.

O Sindicato Rural ainda destaca que a posição geográfica em que a cidade se encontra desperta a atenção dos empresários de todas as partes do país.

O presidente da entidade aponta que a feira terá duração de uma semana e o projeto está sendo montado para trazer o que há de mais interessante para os dirigentes, incluindo o convite à grandes empresas.

José Caixeta garante que o evento “é fundamental para o comércio, não só da cidade, mas para todo o estado”.