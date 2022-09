É muito comum vidros e espelhos acumularem manchas e riscos ao longo do tempo, principalmente de acordo com o uso desses itens.

Nos banheiros, por exemplo, frequentemente o vidro do box costuma ficar com manchas engorduradas e impregnadas.

Enquanto os espelhos, o contato com cosméticos e poeira podem deixá-los com a superfície toda suja, dificultando até a hora de ver o reflexo.

Sendo assim, hoje vamos te ensinar duas técnicas práticas para manter esses itens da sua casa sempre limpos!

Aprenda como limpar vidros e espelhos sem deixar manchas:

Vidros

Limpar a vidraçaria das janelas, armários e banheiro parece ser uma tarefa muito difícil, mas a real é que ela é mais simples do que se imagina. Vamos ao que interessa!

Primeiramente, separe uma esponja macia, panos de microfibra, papel-toalha e produtos não abrasivos como desengordurantes, detergente neutro e limpa-vidros comuns.

Se a área do vidro que limpar for muito extensa, opte por dividir a limpeza em fases para que consiga secar e polir o vidro antes que os produtos ou a água seque e causem as tão indesejadas manchas.

Assim, com a água, detergente neutro e uma esponja macia esfregue o vidro e retire as manchas e poeiras acumuladas sem riscar.

Por fim, seque bem utilizando um pano macio que não solte fiapos nem pelos. No momento da secagem, o papel-toalha pode substituir o pano, outro item que pode ajudar nesse processo é o jornal velho.

Vale lembrar que sempre que possível, use água quente ou morna para fazer essa limpeza, já que ela esteriliza o meio e elimina a gordura.

Espelhos

Na hora de limpar os espelhos da sua casa não se esqueça que esses itens são extremamente frágeis e mais delicados que os vidros.

Sem contar que usamos eles para ver nosso reflexo, por isso precisamos dar mais atenção.

Sendo assim, o primeiro passo é retirar toda poeira, seja com um pano ou um espanador.

Feitos isso, aplique algum produto neutro ou limpa-espelhos em um pano de microfibra e passe levemente sobre o espelho.

Se a moldura do seu espelho for de madeira, tome cuidado para não molhá-la

Vale destacar que o processo de limpeza dos espelhos deve ser rápido para não manchar a superfície.

Por fim, se as manchas estiverem difíceis de sair, esfregue a superfície com a esponja embebida em água morna e detergente neutro.

Encerrando a limpeza, utilize um pano macio (de microfibras) para secar, fazendo movimentos circulares.

Siga o Portal 6 no perfil do Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades que acontecem!