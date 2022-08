Aprenda de um jeito simples e rápido de como limpar o filtro do ar-condicionado

Você pode ignorar, mas limpar o filtro do ar-condicionado é uma parte crucial para o bom funcionamento deste aparelho, que refresca dias e noites quentes.

E se você achava que isso só era possível com um profissional, saiba que dá para fazer essa limpeza em casa mesmo.

Bom, agora você não vai ter mais desculpas para não manter seu eletrodoméstico sempre limpinho! Vale lembrar que, o filtro do ar limpo é a garantia de um ambiente livre de ácaros.

Afinal, como limpar o filtro do ar-condicionado?

Antes de irmos para o ponto principal, vale destacar que caso você não faça corretamente, o seu equipamento pode ser danificado e perder sua funcionalidade.

Mas vamos ao que interessa!

Primeiro, retire o painel frontal do ar condicionado e limpe-a com um pano seco. No caso de se encontrar muito suja, pode passar esta parte por água morna.

Após retirar o painel, imediatamente verifique e identifique onde está situado o filtro.

Depois de encontrar o filtro, olhe as suas condições para perceber se precisa ser limpo ou até mesmo substituído.

Certifique-se de que o aparelho está desligado e só então, remova o filtro com cuidado.

Agora, para limpar basta lavá-lo com água quente e sempre na direção oposta ao fluxo do ar e de ambos os lados.

Importante é consultar sempre as instruções do fabricante, pois pode ser necessário algum cuidado extra, mas de um modo geral este procedimento é suficiente.

Por fim, depois de bem seco, o próximo passo é simples: colocar cuidadosamente o filtro de volta no equipamento!

Siga sempre o manual de instruções do equipamento e volte depois a colocar o painel frontal. Está pronto para usar!

Siga o Portal 6 no perfil do Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades que acontecem!