Turnê de Ana Carolina com sucessos de Cássia Eller vai passar por Goiânia

Goiânia foi uma das escolhidas para receber a turnê “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”, da cantora Ana Carolina. A artista vai passar pela capital de Goiás no dia 04 de dezembro, no Cel da OAB.

O show será inteiramente dedicado ao repertório de sucessos de Cássia Eller, cantora que é uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90.

Os interessados em assistir a apresentação especial já podem comprar o ingresso. As vendas estão disponíveis no site da artista.

A turnê terá inicio no dia 22 de setembro e passa por diversas cidades do país, começando pela capital de São Paulo.

“Essa turnê que faço hoje é muito mais que uma merecida homenagem. Se eu pudesse falar uma única frase para ela hoje, seria justamente essa: Estranho seria se eu não me apaixonasse por você”, disse Ana ao descrever a motivação da turnê.