Conclusão do novo Centro Administrativo deve ‘devolver’ Palácio da Cultura

Após a conclusão das obras do novo Centro Administrativo de Anápolis, o atual prédio deve voltar a se chamar Palácio da Cultura.

O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Naves (PP) em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (20), para assinar a ordem de serviço do espaço.

O prefeito lembrou que a devolução do palácio foi prometida por ele ainda na campanha que garantiu sua eleição para o primeiro mandato.

“Em 2016, um dos nossos compromissos era devolver o Palácio para a cultura, e é isso que vamos fazer”, afirmou.

Com a devolução possibilitada pela conclusão das obras do novo Centro Administrativo, a expectativa do gestor municipal é de que a cidade possa, enfim, ter um Palácio da Cultura.

“A tendência é que ali no palácio onde funciona o gabinete do prefeito e do vice prefeito, ali seja realmente devolvido para a cultura e ali a gente possa ter o Palácio da Cultura no município de Anápolis”, pontuou.

Por anos, a estrutura do Centro Administrativo ficou completamente abandonada, o que mudará a partir desta terça-feira (20), com a volta das obras.

O prazo máximo para a conclusão da reforma, previsto no contrato, é de 18 meses, todavia, a Prefeitura acredita que o espaço possa ser entregue antes.