Estas são as peças de roupa que não podem ser colocadas juntas na máquina de lavar

Já reparou que algumas peças de roupa saem da máquina de lavar manchadas, com a cor desbotada ou com alguns traços estragados no tecido?

Pois é, ninguém quer que isso aconteça, mas o problema está quando misturamos vários tipos de roupas no eletrodoméstico em uma mesma lavagem.

Afinal de contas, como podemos separar as peças brancas, coloridas, jeans e delicadas para não estragar a sua cor original?

A real é que cada máquina possui configurações específicas para esses tipos de roupas, algumas pedem água quente, água fria, ficar ou não de molho, e assim por diante…

Aprenda como colocar as peças de roupa na máquina de lavar!

Para ficar bem claro, vamos separar em tópicos como cada tipo de peça de roupa deve ser lavada. Vamos lá!

– Roupas novas: primeiramente, as peças de roupa novas possuem muita tintura, principalmente peças jeans escuras ou qualquer roupa com a cor muito forte. Essas devem ser lavadas separadamente, na mão ou não máquina, para não manchar outras peças de roupas.

– Roupas brancas: seguido disso, jamais coloque camisas de algodão, meias, lençóis ou quaisquer outra peça branca dentro da máquina juntamente com outras roupas coloridas. Isso porque, além de manchar, esse tipo de roupa deve ser lavada em água quente e deixada de molho para manter a branquitude.

– Coloridas: assim como citado, as peças coloridas e mais resistentes devem ser lavadas juntas e não ao lado das roupas brancas. Além disso, essas peças não podem ficar de molho.

– Roupas delicadas: se você tem peças de cetim, seda, lã ou renda em casa, saiba que elas jamais devem ser lavadas juntas com peças muito pesadas, como as jeans. Inclusive, para esse tipo de roupa o ideal é que sejam lavadas na mão.

– Panos de limpeza e tapetes: por fim, os panos de limpeza e tapetes possuem uma sujeira muito mais resistente do que as roupas que usamos. Por exemplo, gordura, xixi de animais, lixo, resíduos deixados pelos sapatos e afins. Por isso, lave essas peças separadas e sozinhas, jamais misture-as com outras roupas comuns.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!